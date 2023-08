Visite guidée « Histoire des rugbys dans le Nord » Espace culture Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, le ballon ovale s’invite à l’Université de Lille sous la forme d’une exposition relatant l’histoire des rugbys dans le Nord de la France. En foulant le terrain de l’Espace culture, retracez l’évolution et la réalité de quelques formes de pratique du rugby dans la région, de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. Des documents d’archives et des objets emblématiques vous permettront de (re)découvrir le « petit monde » de l’ovalie régionale, son appropriation par les femmes et sa pratique au sein de l’université.

Espace culture Cité scientifique, 59 655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Cité scientifique Nord Hauts-de-France 0362268167 http://culture.univ-lille.fr L’Université de Lille propose une offre culturelle riche et diversifiée : spectacles vivants, concerts, expositions, résidences, conférences-débats, ateliers de pratique artistique… visant à encourager la réflexion, la curiosité et le développement d’un esprit critique. Parking du P2, avenue Carl Gauss conseillé / Coordonnées GPS 50.61008352195207, 3.141197782599828

Affiche Université de Lille – Crédit de l’illustration Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France