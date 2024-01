Conférence musicale : 18 chansons pour une parfaite playlist féminine Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, mardi 20 février 2024.

Conférence musicale : 18 chansons pour une parfaite playlist féminine Découvrez « 18 chansons pour une parfaite playlist féminine », une conférence musicale par Lucie Baratte, le mardi 20 février à 18h30 à l’Espace culture du Campus Cité Scientifique. Sur réservation. Mardi 20 février, 18h30 Espace Culture Université de Lille Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T18:30:00+01:00 – 2024-02-20T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-20T18:30:00+01:00 – 2024-02-20T20:30:00+01:00

Découvrez « 18 chansons pour une parfaite playlist féminine », une conférence musicale par Lucie Baratte, le mardi 20 février 2024 à 18h30 à l’Espace culture du Campus Cité Scientifique. Sur réservation.

Les femmes, dans l’histoire de la musique populaire, ont dû lutter pour se faire une place et ont écrit des chansons, parfois devenus des hymnes, présentant leurs vies, leurs conditions comme leurs revendications.

D’Aretha Franklin à Madonna en passant par Wanda Jackson, Lesley Gore ou le groupe punk X-Ray Spex, découvrez en compagnie de Lucie Baratte, autrice de Looking for Janis, comment ces femmes ont-elles pris la parole et transformé la musique populaire afin de faire avancer leurs luttes ?

Infos pratiques

Réservez votre place sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-musicale-18-chansons-pour-une-parfaite-playlist-feminine-747217025237

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-musicale-18-chansons-pour-une-parfaite-playlist-feminine-747217025237 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Par Lucie Baratte », « type »: « rich », « title »: « Confu00e9rence musicale : 18 chansons pour une parfaite playlist fu00e9minine », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F629878609%2F272714110674%2F1%2Foriginal.20231027-144538?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C2160%2C1080&s=b448b0c5fa95199e49835b0bddb7ff2f », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-musicale-18-chansons-pour-une-parfaite-playlist-feminine-747217025237 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-musicale-18-chansons-pour-une-parfaite-playlist-feminine-747217025237 »}]