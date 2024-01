Conférence : Le régime Imaginaire de l’existence Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 30 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Conférence : Le régime Imaginaire de l’existence Mardi 30 janvier 2024, 18h30 Espace Culture Université de Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T18:30:00+01:00 – 2024-01-30T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T18:30:00+01:00 – 2024-01-30T20:00:00+01:00

Mardi 30 janvier 2024 à 18h30 à l’Espace Culture, conférence « Le régime Imaginaire de l’existence »

Conférence de Alain Cambier, docteur en philosophie et chercheur associé au laboratoire STL (Savoirs, textes, langage) Répondant : Bernard Maitte

En partenariat avec l’Association l’Esprit d’Archimède (Alea)

Est-ce ainsi que les hommes vivent, à prendre sans cesse leurs désirs pour la réalité ? Nos croyances sont-elles nécessairement tissées d’illusions ? Le sens que nous déplions au fur et à mesure de notre vie vécue est-il marqué du sceau de l’imaginaire ? Exister revient toujours à se figurer son existence, au risque de la déception et du sentiment de l’absurde. Le souci du sens suppose donc une prise en charge objective de la réalité. Mais cet ajustement au réel n’implique pas pour autant le sacrifice des constructions imaginaires pour déployer notre « être au monde ».

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France