Exposition « Embryologie : le cycle éternel les modèles en cire Ziegler » 29 janvier – 15 mars 2024 Espace Culture Université de Lille

Du 29 janvier au 15 mars 2024 à l’Espace Culture, exposition « Embryologie : le cycle éternel les modèles en cire Ziegler »

Dans les années 1850, le modeleur allemand Adolf Ziegler entreprend la création d’une collection de modèles embryologiques en cire, illustrant à différents stades de développement des embryons humains et animaux jusqu’alors étudiés en lame mince au microscope. Pour donner corps à ces œuvres scientifiques, il s’appuie sur les spécialistes de son époque. Cette collaboration contribue au succès des modèles, qui font rapidement autorité dans le monde académique, témoignant des avancées notables dans la connaissance et la représentation du développement embryonnaire.

Exposition des étudiants du master 2 Patrimoine et musées et leur association Lillomusées avec le soutien de la Direction culture autour des collections du département Biologie de la Faculté des sciences et technologies.

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France