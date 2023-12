Conférence : Transition pédagogique – Comment réduire les inégalités Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 16 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Mardi 16 janvier 2024 à 18h30 à l’Espace Culture du campus Pont de Bois, conférence sur la transition pédagogique : comment réduire les inégalités

Réaliser l’égalité entre femmes et hommes, c’est permettre à chacune et chacun de choisir son métier, en s’affranchissant des stéréotypes. Une politique de mixité commence à l’école primaire et passe par une attention aux conditions de scolarité dans l’enseignement professionnel.

Peut-on choisir librement son métier aujourd’hui, que l’on soit fille ou garçon ? Si la ségrégation dans l’univers professionnel reste aussi forte entre les sexes, c’est d’abord parce que les formations initiales ne sont pas vraiment mixtes. La mixité, malgré les limites constatées à ses modalités d’application, est un moyen essentiel pour réaliser l’égalité entre hommes et femmes, mais elle doit être soutenue, étayée, organisée. Les formations gagneraient à porter plus d’attention à l’ouverture aux deux sexes de leurs établissements et à veiller à leur bon accueil.

Conférence de Clotilde Lemarchand et d’Anne Brunner

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France