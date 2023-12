Rencontre : Qu’est-ce que la vie ? Faisons le point en explorant les frontières Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 9 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Rencontre : Qu’est-ce que la vie ? Faisons le point en explorant les frontières Mardi 9 janvier 2024, 18h30 Espace Culture Université de Lille Gratuit

Mardi 9 janvier 2024 à 18h30 à l’Espace Culture du Campus Cité, rencontre « Qu’est-ce que la vie ? Faisons le point en explorant les frontières »

De : Sylvain Billiard, professeur au laboratoire Evo-Eco-Paléo de l’Université de Lille

Répondante : Virginie Cogez, maîtresse de conférences

On sait tous dire avec certitude d’une entité si elle est vivante ou non, n’est-ce pas ? Enfin presque… Comment savoir alors ce qu’étudie la biologie ? Si une exoplanète est habitée ? Si un être humain est déjà vivant, ou déjà mort ? Nombreuses ont été les réponses à la simple question « Qu’est- ce que la vie ? », mais toutes souffrent de limites, contradictions ou exceptions. Au cours de cette conférence interactive et un peu expérimentale (donc vivante), vous serez invités à confronter vos propres certitudes à des entités parfois très « limites »… et pas seulement l’intervenant.

En partenariat avec l’Association l’Esprit d’Archimède (Alea)

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France