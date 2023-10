Sortie : initiation à la mycologie Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Sortie : initiation à la mycologie

Jeudi 19 octobre, 14h00
Espace Culture Université de Lille
Villeneuve-d'Ascq

Initiez-vous à la mycologie en compagnie de Régis Courtecuisse le jeudi 19 octobre de 14h à 16h.

Deux sorties champignons sont organisées par Régis Courtecuisse pour s’initier à la science et au plaisir de la cueillette des champignons.

Régis Courtecuisse est un mycologue français, professeur à la Faculté de pharmacie de Lille et président de la société mycologique de France de 2006 à 2017. Infos pratiques Jeudi 19 octobre 2023 de 14h à 16h

