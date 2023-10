Rencontre : la beauté du vivant Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 17 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rencontre : la beauté du vivant Mardi 17 octobre, 18h30 Espace Culture Université de Lille Entrée libre

Venez assister à cette conférence philosophique autour de la beauté du vivant le mardi 17 octobre à 18h30 à l’Espace culture de la Cité scientifique.

Conférence de Francis Hallé et Régis Courtecuisse

La beauté naît de la diversité, de la diversité du vivant. Toutes espèces

aux formes admirables, la diversité des espèces de champignons, de plantes, d’animaux, toute une beauté majestueuse qui donne selon Francis Hallé « la mesure de mon ignorance à son endroit et l’incapacité où je me trouve de comprendre à quoi elle sert ». Dans ce cadre, comment peut-on imaginer que cette beauté puisse être inutile ou utile ? Elle est !

Que peut signifier la beauté du vivant ?

Le vivant, c’est l’ensemble des membres de toutes les espèces qui manifestent par leur organisation les caractéristiques de la vie dans un temps plus ou moins limité et dépassé (le vivant tend à se reproduire). Expliquer le vivant est l’objet de la biologie. Mais comment penser le vivant ? Comment connaitre le vivant et reconnaitre la beauté du vivant ?

Aujourd’hui le connaitre scientifiquement c’est aussi de plus en plus utiliser tout une panoplie d’analyses et d’études, riches de découvertes, pour l’appréhender. Il existe donc une nouvelle « esthétique environnementale », qui rapproche ces deux termes et qui combine une réflexion théorique et un engagement de tous les jours au service de la cause environnementale. Qui valorise la beauté du vivant comme une esthétique de la nature, comme un langage de la nature rendu accessible par les recherches. Elle est l’idée de construire un lien étroit entre le renouveau de l’intérêt pour la question du beau naturel et notre rapport contemporain à la nature. De suivre les pensées d’Héraclite, d’Epicure, de Lucrèce, de Spinoza et plus récemment peut être de Félix Guattari et de… Francis Hallé !

L’Université de Lille est heureuse de cette rencontre entre Régis Courtecuisse, pour une mise en appétit par les champignons et Francis Hallé, pour converser de la beauté du vivant, qui n’a ni discrimination, ni hiérarchie dans ses critères. Le vivant est tout bonnement, beau ! C’est un ensemble pour vivre ensemble.

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00

