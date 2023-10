Eau/glace, carbone/diamant : l’importance des transitions à l’intérieur de la Terre Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 10 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Eau/glace, carbone/diamant : l’importance des transitions à l’intérieur de la Terre Mardi 10 octobre, 18h30 Espace Culture Université de Lille Entrée libre

Conférence de Patrick Cordier, professeur à l’Université de Lille et membre de l’Institut universitaire de France, le mardi 10 octobre à 18h30 au Campus de la Cité scientifique.

Les conditions de vie sur Terre dépendent, en partie, des transformations que subissent ses couches internes. En particulier, les minéraux peuvent y présenter, pour une composition chimique donnée, des structures différentes selon les conditions de pression et de température.

Le passage de l’une à une autre peut avoir des implications importantes pour leur comportement et leurs propriétés. À l’aide de quelques exemples, nous illustrerons l’importance de ces transitions de phase en géophysique et en planétologie.

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00

