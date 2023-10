La Cantatrice Chôme – Épisodes 1 et 2 Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq La Cantatrice Chôme – Épisodes 1 et 2 Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 9 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. La Cantatrice Chôme – Épisodes 1 et 2 Lundi 9 octobre, 14h30 Espace Culture Université de Lille Entrée libre Venez découvrir cette série documentaire sur la vie de ceux qui font vivre la scène musicale et rencontrez la réalisatrice Manon Caussignac. Rendez-vous lundi 9 octobre à 14h30 au campus Cité scientifique.

La Cantatrice Chôme est une série de documentaires qui met en lumière les musicien·nes, programmateur·ices, directeur·ices de label, technicien·nes, responsables de salles de musiques actuelles… C’est un moyen de leur donner la parole et de dénoncer les inégalités femmes/ hommes très présentes dans le secteur.

France – 2 x 40min – Manon Caussignac – Série documentaire – 2022

