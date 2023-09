Exposition : les mondes oubliés des Hauts-de-France, ce que révèle la géologie Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, 2 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition : les mondes oubliés des Hauts-de-France, ce que révèle la géologie 2 – 26 octobre Espace Culture Université de Lille Entrée libre

Plongez dans cette exposition sur le patrimoine géologique des Hauts-de-France, jusqu’au 26 octobre à l’Espace culture de la Cité scientifique.

Les Hauts-de-France concentrent de nombreuses ressources géologiques, telles que la craie du Boulonnais, le charbon du bassin minier du Nord- Pas-de-Calais ou encore les calcaires de l’Oise, marqueurs de l’identité du territoire.

Si la notion de patrimoine culturel est relativement acquise par tout un chacun, celle de patrimoine géologique peine à se frayer un chemin dans l’imaginaire collectif. Véritable archive de l’histoire terrestre et humaine, le patrimoine géologique permet de comprendre les formations et transformations des sous-sols et des paysages qui nous entourent, à l’heure où l’exploitation des ressources géologiques soulève de nombreuses problématiques environnementales.

Afin d’en prendre conscience et d’apprendre à les (re) connaître, l’exposition Les mondes oubliés des Hauts-de-France présente les richesses géologiques qui ont façonné la région depuis près de 500 millions d’années grâce à la présentation de fossiles, de roches et de représentations paléoenvironnementales.

Horaires

Lundi au jeudi : 9h à 18h

Vendredi : 9h à 16h

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T18:00:00+02:00

2023-10-26T09:00:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00