Exposition : Kerguelen, hors du temps 2 octobre – 22 décembre Espace Culture Université de Lille Entrée libre

Ludovic Lesven vous propose une exposition photographique de son expédition scientifique sur les îles Kerguelen. Visible jusqu’au 22 décembre à l’Espace culture de la Cité scientifique.

Ludovic Lesven, chercheur et maître de conférences au Lasire étudie le comportement, la réactivité et le suivi des métaux et du soufre dans des environnements aquatiques. En 2021, il a participé à une expédition scientifique sur les îles Kerguelen avec d’autres chercheurs de l’Université de Lille. En plus de ces échantillons, il a rapporté de cette expédition de nombreuses photographies, témoignages d’une nature sauvage qui semble hors du temps.

Exposition de la Direction culture et de l’UMR 8516 Lasire (Laboratoire de spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l’environnement).

En partenariat avec le CNRS, l’Institut polaire français, le Log, le LGCGE et les TAAF.

Infos pratiques

Du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 16h

Espace culture, campus cité scientifique, Villeneuve d’Ascq

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

