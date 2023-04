Nathalie Chusseau, Les conséquences économiques et sociales de la mondialisation Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

30 mai 2023, Espace Culture, Cité scientifique, Villeneuve d'Ascq,18h00

Nathalie Chusseau, Les conséquences économiques et sociales de la mondialisation.

Nathalie Chusseau, Les conséquences économiques et sociales de la mondialisation.

Répondant: Francis Danvers

Répondant: Francis Danvers

Depuis les années quatre-vingt, on observe une montée des inégalités de revenu et de richesse dans l'ensemble des pays avancés, les Etats-Unis revenant à un niveau d'inégalités de revenus connu au début du vingtième siècle. Au même moment, les grands pays émergents à bas salaires ont intégré le commerce mondial bouleversant ainsi les grands équilibres internationaux. Cette nouvelle concurrence internationale modifie profondément la spécialisation internationale des pays avancés qui ne peuvent rester compétitifs face à un coût du travail aussi bas. Ces changements de spécialisation ont des conséquences directes sur les conditions de vie des habitants, et sur les institutions des pays avancés : suppressions d'emplois, désyndicalisation, affaiblissement des politiques sociales… On peut alors s'interroger sur les conséquences économiques et sociales du processus de mondialisation actuel, et tenter d'identifier les gagnants et les perdants de la mondialisation. Nathalie Chusseau est professeur à l'université de Lille (UMR 9221 Économie et Management)

