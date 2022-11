Nicolas Dufrêne « Monnaie et transition écologique » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Nicolas Dufrêne « Monnaie et transition écologique » Répondant : Jean-Paul Delahaye L'urgence climatique se heurte à un redoutable problème de financement. Aucune stratégie financière classique n'est en mesure de mobiliser rapidement les sommes considérables qui sont en jeu.

Bien que libérée des contraintes matérielles, la politique monétaire ne s’est malheureusement pas encore libérée des dogmes qui la restreignent. Pourtant, l’histoire a montré à maintes reprises (reconstruction économique de l’Allemagne dans les années 1930, New Deal américain, reconstruction de la France après 1945, politique monétaire expansionniste en Chine) que les mécanismes monétaires peuvent être utilisés de manière ciblée et efficace pour répondre aux grands défis du moment. Le climat en est un et appelle un Green New Deal qui pourrait résulter de la création monétaire mise au service de projets écologiquement vertueux.

Bousculer l’économie traditionnelle pour sauver la planète ? On commence quand ?

