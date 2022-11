Jean-Marie Raquez « Les matériaux à mémoire de forme » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Jean-Marie Raquez « Les matériaux à mémoire de forme » Espace Culture Université de Lille, 9 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Entrée libre

Les polymères à mémoire de forme sont des matériaux dont les usages sont variés (médecine, textiles etc). Nous expliquerons ce qu’ils sont, présenterons la tendance d’en concevoir de plus compliqués. handicap moteur mi Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Jean-Marie Raquez « Les matériaux à mémoire de forme » Répondant : Philippe Zinck Les polymères à mémoire de forme (PMF) sont une classe récente de matériaux qui suscitent un grand intérêt en tant que matériaux biomédicaux, textiles intelligents, etc. Ils peuvent se déformer d’une forme temporaire « dormante » à une forme permanente souhaitée lors de l’application d’un stimulus externe comme un changement de température, une exposition à la lumière, à l’humidité, aux solvants, etc. Ce comportement, appelé « effet mémoire de forme » résulte d’une association entre la morphologie du polymère et un programme spécifique.

Nous expliquerons ce que sont ces PMF, présenterons une nouvelle tendance pour en concevoir de plus compliqués, en particulier pour en réaliser grâce à la combinaison de deux stimuli externes différents, la lumière et la chaleur.

