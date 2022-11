Claude Kergomard « Cryosphère et climat : Vers la fin de la « planète blanche ? » Espace Culture Université de Lille, 4 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Claude Kergomard « Cryosphère et climat : Vers la fin de la « planète blanche ? » Mardi 4 avril 2023, 18h00 Espace Culture Université de Lille

Le changement climatique affecte les glaciers de montagne et polaires, les banquises, les pergélisols et les couverts neigeux hivernaux. Le futur est une planète de moins en moins blanche. handicap moteur mi

Répondant : Bernard Maitte

Les propriétés physiques de la neige et de la glace leur confèrent un rôle spécifique dans le système climatique global. Ce rôle est pour partie hérité des périodes glaciaires du Quaternaire, et garde l’empreinte des oscillations climatiques plus récentes, dont le Petit Age Glaciaire des XVI-XIXe siècles.

Dans le contexte présent du changement climatique accéléré induit par les modifications de composition de l’atmosphère terrestre, les glaciers de montagne, les glaciers polaires et les inlandsis groenlandais et antarctique, les banquises de l’Arctique et de l’Antarctique, les pergélisols (permafrosts) et les couverts neigeux hivernaux d’Eurasie et d’Amérique du Nord sont tous affectés, à des degrés divers. Outre l’impact direct du changement climatique, il faut envisager les rétroactions au sein du système planétaire pour envisager le futur d’une planète de moins en moins blanche.



