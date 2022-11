Marc Rabaud et Etienne Guyon « L’air et l’eau sculptent notre monde » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Marc Rabaud et Etienne Guyon « L’air et l’eau sculptent notre monde » Espace Culture Université de Lille, 7 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Marc Rabaud et Etienne Guyon « L’air et l’eau sculptent notre monde » Mardi 7 mars 2023, 18h00 Espace Culture Université de Lille

Entrée libre

Par cette conférence illustrée d'expériences, les intervenants nous invitent à une promenade à travers des phénomènes fascinants du monde qui nous entoure et montrent comment les fluides le sculptent.

Marc Rabaud et Etienne Guyon « L'air et l'eau sculptent notre monde » Conférence expérimentale, Répondant : Bernard Maitte

Notre monde vit au rythme de spectacles éphémères. Certains sont brefs, comme des ronds dans l’eau, le vacillement de la flamme d’une bougie, le scintillement de points lumineux sur la mer. D’autres sont plus longs, comme le bourgeonnement d’un cumulus avant l’orage, le patient polissage d’un galet, le dessin changeant des méandres d’une rivière. D’autres encore se déroulent sur des temps qui échappent à nos sens, à l’instar du soulèvement d’une montagne, de la formation d’une mer ou d’un désert.

A l’occasion de la sortie du livre « L’impermanence du monde : la physique de l’éphémère »1, deux des auteurs vous invitent à une promenade à travers ces phénomènes fascinants du monde qui nous entoure. Avec leurs regards de physiciens, spécialistes en mécanique des fluides, ils décryptent les lois de la physique qui régissent ces phénomènes. Ils montrent ainsi comment, sur de vastes échelles de temps, les fluides sculptent notre monde.

Cet exposé sera illustré de quelques expériences en direct.

