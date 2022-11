Olivier Boucher « Aviation et changement climatique » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Olivier Boucher « Aviation et changement climatique » Espace Culture Université de Lille, 24 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Olivier Boucher « Aviation et changement climatique » Mardi 24 janvier 2023, 18h00 Espace Culture Université de Lille

Entrée libre

L'aviation contribue au réchauffement climatique.Nous discuterons ses différents effets et montrerons comment un travail de recherche peut conduire à minimiser les effets de l'aviation sur le climat

Répondant : Didier Torz Comme tout secteur économique, l’aviation a un impact sur le climat et contribue au réchauffement climatique en cours. Cette contribution est largement dominée par les émissions en vol des avions. Elle est due au dioxyde de carbone (CO2) mais aussi à un certain nombre d’effets dits « non-CO2 » liés à la vapeur d’eau, aux particules (aussi appelées aérosols) et aux oxydes d’azote (NOx) émis lors de la combustion du kérosène par les moteurs. En particulier, les émissions de vapeur d’eau peuvent conduire à la formation de traînées de condensation et parfois même de nuages plus étendus de type cirrus lorsque les conditions atmosphériques sont favorables. Dans cette conférence, nous allons discuter ces différents effets et leurs contributions respectives à l’effet total de l’aviation sur le climat. Nous montrerons enfin comment ce travail de recherche peut contribuer à minimiser les effets de l’aviation sur le climat.

