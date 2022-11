Bernard Maitte « Les traditions nationales dans la construction des sciences (1800-1850) » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Bernard Maitte « Les traditions nationales dans la construction des sciences (1800-1850) »

Au XIXè les sciences anglaise, française, germanique se construisent selon des traditions différentes. Leurs combats, succès et échecs font de l'Europe le lieu de l'élaboration de la science mondiale.

Répondant : Francis Meilliez. Au début du XIXe siècle, la science anglaise est marquée, à la fois, par la physique newtonienne et l’empirisme de Locke. En France triomphe le système de Laplace ; la Naturphilosophie imprègne les pays germaniques. Ces trois traditions se combattent, mais chaque approche permet d’ouvrir de nouveaux champs scientifiques, d’enrichir les compréhensions. Grâce aux différences, aux succès comme aux erreurs, à l’émulation et aux combats qui s’y mènent, l’Europe est alors le lieu fécond de l’élaboration de la science mondiale.

