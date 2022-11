Jean-Paul Delahaye « Néolibéralisme et cryptomonnaies : l’idéologie derrière les blockchains » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Jean-Paul Delahaye « Néolibéralisme et cryptomonnaies : l'idéologie derrière les blockchains » Espace Culture Université de Lille, 13 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.
Mardi 13 décembre, 18h00

Entrée libre

Le Bitcoin échappe aux Etats. Nous en dirons le fonctionnement et montrerons que cette monnaie est une conception extrémiste du libéralisme. Elle fait fi des énormes dépenses énergétiques générées.

Répondant : Bernard Maitte Satoshi Nakamoto est le pseudonyme du chercheur ou de l’équipe de chercheurs qui a inventé et mis en marche la première cryptomonnaie : le Bitcoin. Il s’agit d’une sorte de devise numérique qui échappe aux États. Nous rappellerons les principes de son fonctionnement. Quand Nakamoto s’est exprimé sur ses motivations il est apparu qu’il défendait une idéologie qu’on qualifie de « libertarienne ». Cette conception extrémiste du libéralisme n’est heureusement pas reprise par tous les défenseurs et promoteurs des blockchains et cryptomonnaies. Des motivations variées et des attentes parfois contradictoires occupent les esprits des acteurs du microcosme blockchain-cryptomonnaie. C’est à ces idéologies qui souvent se moquent des gravissimes conséquences écologiques de la dépense électrique colossale des certaines cryptomonnaies qui nous nous intéresserons. L’enthousiasme de certains est parfois si fort qu’on a parlé de « religion Bitcoin ». Malheureusement cette intrusion d’une croyance irrationnelle a engendré un lobby qui au lieu de faire progresser ce qui n’est au fond qu’une technologie utile la fait piétiner et en retarde les mutations indispensables.

