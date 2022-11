Laurent Cordonnier « En quoi le néo-libéralisme est-il néo » ? Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Laurent Cordonnier « En quoi le néo-libéralisme est-il néo » ? Espace Culture Université de Lille, 5 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Laurent Cordonnier « En quoi le néo-libéralisme est-il néo » ? Lundi 5 décembre, 18h00 Espace Culture Université de Lille

entrée libre

Le néolibéralisme vise à « restaurer la loi des marchés », contre la « socialisation » des économies. Il remet en cause les structures de l'Etat social et les tentatives de domestiquer le capitalisme.

Répondant : Francis Danvers Le néolibéralisme désigne la doctrine économique qui a imposé ses vues aux principaux décideurs politiques et dirigeants économiques depuis le tournant des années 1980, dans la plupart des pays de l’OCDE. Le corps de cette doctrine visait à « restaurer la loi des marchés », contre le mouvement de « socialisation » des économies qui s’était imposé après la seconde guerre mondiale. Ce libéralisme peut être qualifié de « néo » parce que précisément il est intervenu pour remettre en cause les structures de l’Etat social et les inflexions keynésiennes en matière de politique économique, tendant à domestiquer le capitalisme.

