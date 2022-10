Anne Le Strat, Urbaine ou rurale, l’eau est une composante vitale des communautés humaines Espace Culture Université de Lille, 10 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Reconsidérer l’eau dans villes : comme lien de cohésion territoriale, sociale voire culturelle. Une nouvelle manière d’habiter la terre plus en congruence avec les éléments qui la composent. handicap moteur mi

Répondant: Francis Meilliez

Plus que jamais élément naturel structurant la vie des villes, l’eau est à la fois une ressource essentielle à son fonctionnement mais aussi un facteur de risque. Si l’eau dans la vie quotidienne est souvent peu visible, les modes de vie des citadins perturbent pourtant fortement le fonctionnement de l’ensemble du cycle de l’eau et des écosystèmes associés.

Il est aujourd’hui impératif de sortir d’une approche très techniciste traditionnellement adoptée pour aborder les enjeux d’eau et de prendre en compte les risques liés au changement climatique comme à la perte de la biodiversité. Une nouvelle façon de concevoir la ville doit se matérialiser à la fois dans l’aménagement urbain et des infrastructures publiques, mais aussi dans son ancrage avec les territoires environnants.

Le futur des villes ne peut se penser qu’en se réconciliant avec l’eau, qu’en intégrant l’eau comme un élément central d’adaptation et de résilience.. Elle est la ressource naturelle qui sert de lien entre l’urbain et le rural, entre ce qu’on appellerait plus communément la ville et la campagne. Dans son petit cycle comme dans son grand cycle, elle est un élément de politique entre des acteurs aux intérêts parfois opposés.

En reconsidérant l’eau avec la fabrique des villes on peut imaginer d’autres liens de cohésion territoriale, sociale voire culturelle, une nouvelle manière d’habiter la terre plus en congruence avec les éléments qui la composent, dont le premier d’entre eux.

Anne Le Strat est ancienne Maire-adjointe de Paris et présidente d’Eau De Paris, Co-fondatrice d’Aqua Publica Europea, Research fellow à l’université de New York (NYU)



