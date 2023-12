Bal folk Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) Bal folk Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74), 26 janvier 2024 19:30, . Bal folk Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) au chapeau Bonjour. Ce mois de janvier, notre bal sera animé par de jeunes musiciens surprise : Géométrie Variable et Gabriel Samuel. Venez les découvrir et danser sur leur musique fraiche et dynamique. source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) 4 imp St Jean

Détails Heure : 19:30

