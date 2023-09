Bal folk Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) Bal folk Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74), 29 septembre 2023, . Bal folk Vendredi 29 septembre, 20h30 Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) au chapeau Croc’Danse vous propose leur 1er bal de la saison, le vendredi 29 septembre, au Polyèdre, à Seynod, à partir de 20h30. Nous avons le plaisir d’accueillir un groupe, « l’Eire de Rien » qui animera ce bal avec « En Avant Cinq ». A très bientôt pour une belle soirée. Danielle, pour Croc’Danse source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) 4 imp St Jean

Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, 74600 Seynod, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45308 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T00:30:00+02:00

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) Adresse 4 imp St Jean Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, 74600 Seynod, France Age max 110 Lieu Ville Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) latitude longitude 45.889036;6.102036

Espace Culture Et Loisirs Le Polyedre, Seynod (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//