10 ème Salon des écrivains Espace Culture et Loisirs Chéniers, 13 novembre 2022, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Participez au 10 ème salon des écrivains avec des animations, ateliers lecture, rencontre et dialogue avec le public..

2022-11-13 fin : 2022-11-13 17:30:00. EUR.

Espace Culture et Loisirs

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Take part in the 10th Salon des écrivains with events, reading workshops, meetings and dialogues with the public.

Participe en el 10º Salon des écrivains con actos, talleres de lectura, encuentros y debates con el público.

Nehmen Sie am 10. Salon des écrivains (Schriftstellersalon) teil, mit Animationen, Leseworkshops, Treffen und Dialog mit dem Publikum.

Mise à jour le 2023-04-28 par Creuse Tourisme