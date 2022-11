Bal Folk Espace Culture Et Loisirs, Aveize (69)

Bal Folk Espace Culture Et Loisirs, Aveize (69), 23 septembre 2023, . Bal Folk Samedi 23 septembre 2023, 20h30 Espace Culture Et Loisirs, Aveize (69)

10 euros

organisé par Folk Courtines Espace Culture Et Loisirs, Aveize (69) le Bourg Espace Culture Et Loisirs, 69610 Aveize, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39321 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Folk avec Passé Composé source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00

2023-09-24T01:00:00+02:00

