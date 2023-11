Bal Folk Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, Badonviller (54) Bal Folk Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, Badonviller (54), 26 novembre 2023, . Bal Folk Dimanche 26 novembre, 14h30 Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, Badonviller (54) 10€ L’orchestre des Free Folk Quartet aura le plaisir de vous faire danser un dimanche après-midi sur des musiques traditionnelles. Mélomanes, danseurs débutants ou expérimentés, venez nous rejoindre sur le parquet de notre salle à l’Espace Culture et Loisirs de Badonviller ! source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Espace Culture et Loisirs 4 bis rue Maréchal Foch, Badonviller (54) Badonviller

