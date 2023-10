Prise Directe 4 : Soirée Arts et Sciences Espace Culture de l’Université de Lille 1 Villeneuve-d’Ascq, 17 octobre 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Prise Directe 4 : Soirée Arts et Sciences Jeudi 17 octobre 2019, 19h00 Espace Culture de l’Université de Lille 1 Gratuit sur reservation

Le festival Prise Directe propose sur toute la métropole des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles et performances, sur des thématiques en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Cette quatrième édition du Festival, du 11 au 18 octobre 2019, vous propose un focus Mexique dans le cadre d’Eldorado, autour de l’écriture mexicaine : retrouvez des lectures, des concerts, des rencontres tout au long du festival, via un parcours ou des rendez-vous ponctuels.

Des volets programmatiques spécifiques

Le défrichage des écritures

Des textes en prise avec l’aujourd’hui, souvent inédits, non publiés, lus pour la première fois, traduits pour le festival, en cours d’écriture, ou commandés pour l’occasion.

La rencontre entre des artistes

De différentes disciplines ou non, pour des cartes blanches, commandes, expérimentations, pour créer des formes uniques pour le festival, singulières, en prise avec le réel.

Incubateur de projets

Le Festival est une plateforme d’accompagnement, de naissance de projets et d’équipes, de découverte. Nous accompagnons l’émergence via des étapes de travail, l’écriture par des résidences ou des commandes d’écriture, la création par des cartes blanches à des artistes et des espaces possibles pour l’expérimentation.

De nombreux textes et projets voient le jour dans le Festival, ils sont ensuite relayés dans d’autres festivals ou comités de lecture (Mousson d’été, Comédie Française…), se développent vers l’écriture, la production et la création.

Le pèlerin et la trace, Sandrine Roche 19h

Lecture-Spectacle du texte issu de la rencontre entre la chercheuse Neyra Alvarado et l’autrice Sandrine Roche, à 19h.

Retrouvez les auteurs et autrices mexicain.e.s des textes lus durant le Festival, ainsi que des éditeurs, traducteurs et traductrices, autour de l’actualité de l’écriture au Mexique et de ses spécificités. Avec Manuel Ulloa Colonia, éditeur et metteur en scène (Ed. Le Miroir qui fume), Sara Uribe, Ximena Escalante, Jaime Chabaud, Luis Ayhillon, auteurs et autrices

Philippe Eustachon traducteur et metteur en scène et Françoise Thanas, traductrice. La rencontre s’accompagne d’un brunch.

Rencontre avec la chercheuse Neyra Alvarado, 21h

Passionnée d’anthropologie, curieuse de l’ethnologie française, c’est en France que Neyra Alvarado obtient son doctorat en 2001. S’ensuivent plusieurs années où elle va acquérir une solide expertise en recherche sur le terrain concernant les rituels et la circulation des populations du nord du Mexique dont notamment les « Ludar » ou Gitans. Neyra Alvarado constitue en janvier 2017 une Jeune équipe associée à l’Institut de Recherche et de Développement pour mener un projet de recherche et de formation innovant nommé « ChildHerit » sur l’enfance, les enfants et le patrimoine. Elle collabore ainsi avec Charles-Edouard de Suremain, ethnologue à l’IRD en France et Élodie Razy de l’Université de Liège en Belgique, ainsi qu’avec le Conacyt au Mexique.

Restitution de sa recherche en avant-première de la soirée à la Médiathèque Matéo Maximoff à Paris le 21 novembre 2019.

Espace Culture de l'Université de Lille 1 Cité Scientifique, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59664 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-17T19:00:00+02:00 – 2019-10-18T00:00:00+02:00