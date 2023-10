Prise Directe 4 : Le pèlerin et la trace, Sandrine Roche Espace Culture de l’Université de Lille 1 Villeneuve-d’Ascq, 17 octobre 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Prise Directe 4 : Le pèlerin et la trace, Sandrine Roche Jeudi 17 octobre 2019, 19h00 Espace Culture de l’Université de Lille 1 Gratuit, sur reservation

Le festival Prise Directe propose sur toute la métropole des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles et performances, sur des thématiques en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Cette quatrième édition du Festival, du 11 au 18 octobre 2019, vous propose un focus Mexique dans le cadre d’Eldorado, autour de l’écriture mexicaine : retrouvez des lectures, des concerts, des rencontres tout au long du festival, via un parcours ou des rendez-vous ponctuels.

Des volets programmatiques spécifiques

Le défrichage des écritures

Des textes en prise avec l’aujourd’hui, souvent inédits, non publiés, lus pour la première fois, traduits pour le festival, en cours d’écriture, ou commandés pour l’occasion.

La rencontre entre des artistes

De différentes disciplines ou non, pour des cartes blanches, commandes, expérimentations, pour créer des formes uniques pour le festival, singulières, en prise avec le réel.

Incubateur de projets

Le Festival est une plateforme d’accompagnement, de naissance de projets et d’équipes, de découverte. Nous accompagnons l’émergence via des étapes de travail, l’écriture par des résidences ou des commandes d’écriture, la création par des cartes blanches à des artistes et des espaces possibles pour l’expérimentation.

De nombreux textes et projets voient le jour dans le Festival, ils sont ensuite relayés dans d’autres festivals ou comités de lecture (Mousson d’été, Comédie Française…), se développent vers l’écriture, la production et la création.

Le Pèlerin et la trace, Sandrine Roche 19h

Prise Directe invite Binôme : « Quand la science rencontre l’écriture »

Texte issu de la rencontre entre Neyra Alvarado et Sandrine Roche, création au Festival d’Avignon le 11 juillet 2019

Mise en scène Thibault Rossigneux Lecture Daniel Blanchard, Sandrine Lanno et Paola Secret

Création musicale Jules Poucet

Durée 1h

Est ce qu’on est obligé de rester sur place ? Est ce qu’on est assigné à résidence ? Je veux dire, est-ce qu’on peut encore prétendre faire partie de cette société si on essaie d’autres façons de vivre ? Parce que moi aussi, j’ai des questions qui restent sans réponses…

Des tas de questions. >> Sandrine Roche

Production : Binôme-Les sens des mots, Prise Directe en collaboration avec Lille 3000 et l’Université de Lille, IRD avec le soutien de l’Ambassade de France au Mexique

Suivie d’une Rencontre avec la scientifique mexicaine Neyra Alvarado à 21h. Passionnée d’anthropologie, curieuse de l’ethnologie française, c’est en France que Neyra Alvarado obtient son doctorat en 2001. S’ensuivent plusieurs années où elle va acquérir une solide expertise en recherche sur le terrain concernant les rituels et la circulation des populations du nord du Mexique dont notamment les « Ludar » ou Gitans. Neyra Alvarado constitue en janvier 2017 une Jeune équipe associée à l’Institut de Recherche et de Développement pour mener un projet de recherche et de formation innovant nommé « ChildHerit » sur l’enfance, les enfants et le patrimoine. Elle collabore ainsi avec Charles-Edouard de Suremain, ethnologue à l’IRD en France et Élodie Razy de l’Université de Liège en Belgique, ainsi qu’avec le Conacyt au Mexique.

Espace Culture de l'Université de Lille 1 Cité Scientifique, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59664 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

