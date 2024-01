Rock’n Beer Festival Espace Cuiry à Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Rock’n Beer Festival Espace Cuiry à Gien Gien, 17 février 2024, Gien. Rock’n Beer Festival 17 et 18 février 2024 Espace Cuiry à Gien Voir https://my.weezevent.com/rockn-beer-gien-2023?fbclid=IwAR1cOVlZZnb5de0vpFK9z5-ELcYtN_43ayfRsUEOa5qYqMni0x6ZLu-EOtA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00 Au programme : Brasseries artisanales

Brock’n Roll

Dégustations

Ateliers Créateurs

Animations et Concerts

Mode et Accessoires

Kustom Garage

Barbier et tatoueur

Us Cars Motors

Shows burlesques

Concours Miss Mode Pin Up

Vinyles et CD

Déco Route 66

Relooking

Vintage

Au programme : Brasseries artisanales

Brock'n Roll

Dégustations

Ateliers Créateurs

Animations et Concerts

Mode et Accessoires

Kustom Garage

Barbier et tatoueur

Us Cars Motors

Shows burlesques

Concours Miss Mode Pin Up

Vinyles et CD

Déco Route 66

Relooking

Vintage

Street Food… Venez découvrir les brasseurs qui vous font mousser, qu'ils soient de votre région ou de contrées lointaines ! Espace Cuiry à Gien Rue Jacques Brel, Gien Gien

