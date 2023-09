Concert de Laura Cox – Espace Crouzy Espace Crouzy de Boisseuil Boisseuil, 20 octobre 2023, Boisseuil.

Boisseuil,Haute-Vienne

Le vendredi 20 octobre à l’Espace Crouzy de Boisseuil,

Laura Cox donnera un concert dès 20H. Pionnière de la guitare sur internet, l’artiste a ouvert la voie à beaucoup de jeunes guitaristes, et fait dorénavant partie des guitaristes incontournables en France.

A chacun de ses concerts, elle affirme un peu plus l’étendue de son Southern Hard Blues avec une classe et une simplicité déconcertantes.

Elle est de retour avec « Head Above Water », un album plus personnel, plus riche, et toujours bien ancré dans le rock. Parfois teinté d’instruments bluegrass tels que le banjo ou le lap steel, parfois rock dans toute sa simplicité, ce troisième album nous prouve une fois de plus que Laura sait se renouveler, nous dévoilant une nouvelle facette de ses talents de musicienne.

Réservations sur le site (en lien)..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Espace Crouzy de Boisseuil

Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Friday October 20 at Espace Crouzy, Boisseuil,

Laura Cox will give a concert starting at 8pm. A pioneer of guitar on the Internet, the artist has paved the way for many young guitarists, and is now one of France’s leading guitarists.

At each of her concerts, she affirms a little more the extent of her Southern Hard Blues with disconcerting class and simplicity.

She’s back with « Head Above Water », a more personal, richer album, still firmly rooted in rock. At times tinged with bluegrass instruments such as the banjo or lap steel, at other times rock in all its simplicity, this third album proves once again that Laura knows how to renew herself, revealing a new facet of her musical talents.

Reservations on the website (link).

Viernes 20 de octubre en el Espace Crouzy de Boisseuil,

Laura Cox actuará a las 20.00 horas. Pionera de la guitarra en Internet, la artista ha abierto el camino a muchos jóvenes guitarristas, y hoy es una de las principales guitarristas francesas.

En cada uno de sus conciertos, revela un poco más de su Hard Blues sureño con una clase y una sencillez desconcertantes.

Vuelve con « Head Above Water », un álbum más personal, más rico, que sigue firmemente enraizado en el rock. A veces teñido de instrumentos bluegrass como el banjo o el lap steel, a veces rock en toda su sencillez, este tercer álbum demuestra una vez más que Laura sabe renovarse, revelando una nueva faceta de su talento como músico.

Reservas en el sitio web (enlace).

Am Freitag, den 20. Oktober im Espace Crouzy in Boisseuil,

Laura Cox ab 20 Uhr ein Konzert geben. Als Pionierin der Internetgitarre hat die Künstlerin vielen jungen Gitarristen den Weg geebnet und gehört heute zu den wichtigsten Gitarristen in Frankreich.

Bei jedem ihrer Konzerte stellt sie die Bandbreite ihres Southern Hard Blues mit einer verblüffenden Klasse und Einfachheit unter Beweis.

Nun ist sie mit « Head Above Water » zurück, einem persönlicheren, reichhaltigeren Album, das immer noch fest im Rock verwurzelt ist. Manchmal mit Bluegrass-Instrumenten wie Banjo oder Lap Steel gefärbt, manchmal in seiner ganzen Einfachheit rockig, beweist uns dieses dritte Album einmal mehr, dass Laura es versteht, sich zu erneuern und uns eine neue Facette ihres musikalischen Talents zu offenbaren.

Reservierungen auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Limoges Métropole