Yanns – 1998 Tour ESPACE CROUZY Boisseuil, 29 novembre 2023, Boisseuil.

Boisseuil,Haute-Vienne

CONCERT – RAP HIP-HOP SLAM

« Bambino », premier album de Yanns.

Un deuxième album et un single avec Thibault des « Marseillais ».

La grande popularité du single « Clic clic pan pan ».

En novembre 2022, le jeune chanteur prolifique est nommé dans la catégorie « Révélation Francophone de l’année » aux NRJ Music Awards.

Plus d’informations sur les musiques et le parcours de Yanns :

https://www.unilim.fr/culture/2023/11/04/yanns-en-concert/

Billetterie : Box Office, Fnac, Leclerc..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

ESPACE CROUZY Route du Vigen

Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



CONCERT ? RAP HIP-HOP SLAM

« Bambino », Yanns’ debut album.

A second album and a single with Thibault from Les Marseillais.

The great popularity of the single « Clic clic pan pan ».

In November 2022, the prolific young singer was nominated in the « Révélation Francophone de l?année » category at the NRJ Music Awards.

Find out more about Yanns’ music and career:

https://www.unilim.fr/culture/2023/11/04/yanns-en-concert/

Tickets at Box Office, Fnac, Leclerc.

CONCIERTO ? RAP HIP-HOP SLAM

« Bambino », álbum de debut de Yanns.

Un segundo álbum y un single con Thibault de Les Marseillais.

La enorme popularidad del single « Clic clic pan pan ».

En noviembre de 2022, la prolífica joven cantante fue nominada en la categoría « Revelación francófona del año » en los NRJ Music Awards.

Más información sobre la música y la carrera de Yanns:

https://www.unilim.fr/culture/2023/11/04/yanns-en-concert/

Entradas en Taquilla, Fnac, Leclerc.

KONZERT ? RAP HIP-HOP SLAM

« Bambino », das erste Album von Yanns.

Ein zweites Album und eine Single mit Thibault von « Les Marseillais ».

Die große Popularität der Single « Clic clic pan pan ».

Im November 2022 wird der produktive junge Sänger bei den NRJ Music Awards in der Kategorie « Révélation Francophone de l’année » nominiert.

Weitere Informationen über die Musik und den Werdegang von Yanns :

https://www.unilim.fr/culture/2023/11/04/yanns-en-concert/

Kartenvorverkauf: Box Office, Fnac, Leclerc.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Limoges Métropole