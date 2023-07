Conférence Les 1000 premiers jours de bébé Espace Crouzy Boisseuil, 14 octobre 2023, Boisseuil.

Boisseuil,Haute-Vienne

Conférence de Sarah Spronk (EJE, formatrice petite efance) sur les 1000 premiers jours, le samedi 14 octobre 2023, organisée par notre crèche Sucre d’orge et galipettes. Au programme un point global sur le rapport, la question des pleurs et du soutien à la parentalité. Cette conférence est accessible pour tous: étudiants, professionnels pluridisciplinaires, parents…..

Espace Crouzy Impasse du Crouzy

Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference by Sarah Spronk (EJE, early childhood trainer) on the first 1000 days, Saturday October 14, 2023, organized by our Sucre d’orge et galipettes day nursery. On the program: an overview of the report, the issue of crying and parenting support. This conference is open to all: students, multidisciplinary professionals, parents….

Conferencia de Sarah Spronk (EJE, formadora para la primera infancia) sobre los 1.000 primeros días, el sábado 14 de octubre de 2023, organizada por nuestra guardería Sucre d’orge et galipettes. El programa incluye una presentación del informe, la cuestión del llanto y el apoyo a los padres. Esta conferencia está abierta a todos: estudiantes, profesionales multidisciplinares, padres….

Vortrag von Sarah Spronk (EJE, Ausbilderin für Kleinkinder) über die ersten 1000 Tage am Samstag, den 14. Oktober 2023, organisiert von unserer Krippe Sucre d’orge et galipettes. Auf dem Programm stehen ein allgemeiner Überblick über den Bericht, die Frage des Weinens und die Unterstützung der Elternschaft. Diese Konferenz ist für alle zugänglich: Studierende, multidisziplinäre Fachkräfte, Eltern….

