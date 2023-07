SCÈNES EN VILLE: TRIO NÓTA Espace CroisIère Arles, 14 juillet 2023, Arles.

SCÈNES EN VILLE: TRIO NÓTA Vendredi 14 juillet, 11h00 Espace CroisIère entrée libre dans la limite des places disponibles

Des musicien.nes en découverte dans un espace éphémère avec restaurant, cinéma de plein air, librairie, épicerie, expositions, terrain de pétanques…

Concerts gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles

✅ Vendredi 14 juillet . TRIO NÓTA

Entre chants d’amour et à danser, chants d’exil et récits épiques, c’est à la lisière des musiques savantes et populaires qu’elles placent leur voix pour rendre hommage aux grands compositeurs hongrois autant qu’à des chants paysans de Hongrie et Transylvanie.

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

