Bouches-du-Rhône SCÈNES EN VILLE: TANT QUE LI SIAM Espace CroisIère Arles, 13 juillet 2023, Arles. SCÈNES EN VILLE: TANT QUE LI SIAM Jeudi 13 juillet, 11h00 Espace CroisIère entrée libre dans la limite des places disponibles Des musicien.nes en découverte dans un espace éphémère avec restaurant, cinéma de plein air, librairie, épicerie, expositions, terrain de pétanques…

Concerts gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles

✅ Jeudi 13 juillet . TANT QUE LI SIAM

Un répertoire d’histoires collectées sur les chemins de traverse du Ventoux, sur les rives du Rhône jusqu’au delta camarguais. Inspiré par des figures de la poésie occitane (Baroncelli, Micoulau Sabòli, « Farfantello », Marcel Faraud) ou d’illustres anonymes, le quatuor porte en polyphonies et percussions la parole d’une Provence libre et rebelle !

