NUITS TROPICALES: JIMENA ANGEL Espace CroisIère Arles, 12 juillet 2023, Arles.

NUITS TROPICALES: JIMENA ANGEL Mercredi 12 juillet, 23h00 Espace CroisIère Gratuit

Les Nuits du festival se décalent chaque soir de lieu en lieu, d’ambiance en ambiance : des Nuits nomades, tour à tour patrimoniale dans la Cour de l ‘Archevêché, en friche à Croisière, bucolique aux Jardins d’été et Hortus, pour danser avec la planète… des étoiles toujours plein les yeux !

Concerts gratuits

✅ Mercredi 12 juillet – JIMENA ANGEL

DJ SET

A l’Espace Croisère

Déployant un large éventail de sons afro-latins et caribéens qu’elle mêle à l’afro-house, l’afrobeat ou le high life, ses vibes électropicales mélodieuses et dansantes embrasent cette nuit de pura vida !

Espace CroisIère 65 boulevard Émile Combes 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T23:00:00+02:00 – 2023-07-13T02:00:00+02:00

