Des musicien.nes en découverte dans un espace éphémère avec restaurant, cinéma de plein air, librairie, épicerie, expositions, terrain de pétanques…

Concerts gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles

Maître de chant de gorge et de khöömii (chant diphonique), ce remarquable soliste Touva perpétue une tradition millénaire que Johanni Curtet, diphoneur et ethnomusicologue s’attache à diffuser en Occident. Accompagné de leurs vièles à tête de cheval (igil), luths (toshpuluur), flûtes (shuur) ou guimbardes (khomus), ce duo chante une culture nomade qui au fil de l’eau et au rythme des chevaux, traverse steppes et montagnes de l’Altaï…

Espace CroisIère 65 boulevard Émile Combes 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

