NUITS TROPICALES Espace CroisIère Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône NUITS TROPICALES Espace CroisIère Arles, 11 juillet 2023, Arles. NUITS TROPICALES Mardi 11 juillet, 23h00 Espace CroisIère Entrée libre Les Nuits du festival se décalent chaque soir de lieu en lieu, d’ambiance en ambiance : des Nuits nomades, tour à tour patrimoniale dans la Cour de l ‘Archevêché, en friche à Croisière, bucolique aux Jardins d’été et Hortus, pour danser avec la planète… des étoiles toujours plein les yeux !

Concerts gratuits

✅ Mardi 11 juillet – PUTA!PUTA!

DJ SET

A l’Espace Croisère

Un set hydride concocté par les incontournables Rémi & Sebian qui vous entraîne en immersion complète dans la riche programmation de la semaine mais pas que… Attention, le Festival décline toute responsabilité si les paliers de décompression ne sont pas tout à fait respectés !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Espace CroisIère 65 boulevard Émile Combes 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T23:00:00+02:00 – 2023-07-12T02:00:00+02:00

2023-07-11T23:00:00+02:00 – 2023-07-12T02:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace CroisIère Adresse 65 boulevard Émile Combes 13200 ARLES Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace CroisIère Arles

Espace CroisIère Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/