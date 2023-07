SCÈNES EN VILLE: DUO CHLOÉ BREILLOT & PIERRICK HARDY Espace CroisIère Arles Catégories d’Évènement: ARLES

SCÈNES EN VILLE: DUO CHLOÉ BREILLOT & PIERRICK HARDY
Mardi 11 juillet, 11h00
Espace CroisIère, 65 boulevard Émile Combes, 13200 Arles
entrée libre dans la limite des places disponibles

Concerts gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles
Mardi 11 juillet . DUO CHLOÉ BREILLOT & PIERRICK HARDY

De délicats arrangements viennent sublimer la puissance poétique du répertoire de ce saisissant duo voix-guitare qui se promène tendrement en terres lusophones, de la chanson brésilienne au fado lisboète ; s’égare en belle alchimie vers d’autres Suds encore, l’Espagne séfarade, l’Italie du Napolitain Roberto Murolo ou le Chili de Víctor Jara… Une balade sensible au cœur de reprises de chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui pour démarrer la journée en douceur.

