NUITS TROPICALES: M.OAT Espace CroisIère Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône NUITS TROPICALES: M.OAT Espace CroisIère Arles, 10 juillet 2023, Arles. NUITS TROPICALES: M.OAT Lundi 10 juillet, 23h00 Espace CroisIère Gratuit Les Nuits du festival se décalent chaque soir de lieu en lieu, d’ambiance en ambiance : des Nuits nomades, tour à tour patrimoniale dans la Cour de l ‘Archevêché, en friche à Croisière, bucolique aux Jardins d’été et Hortus, pour danser avec la planète… des étoiles toujours plein les yeux !

Concerts gratuits

✅ Lundi 10 juillet – M.OAT

DJ SET

A l’Espace Croisère

Derrière les micros de Radio Grenouille avec Coton Club, Stéphane Galland est bien placé pour dégoter les futurs sons en provenance des hémisphères chauds de notre planète… Zouk, gwoka, ragga, afro latin, cadence, kompa sur platines, son mix afro-caribéen devrait vous laisser les jambes en coton !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Espace CroisIère 65 boulevard Émile Combes 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T23:00:00+02:00 – 2023-07-11T02:00:00+02:00

2023-07-10T23:00:00+02:00 – 2023-07-11T02:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace CroisIère Adresse 65 boulevard Émile Combes 13200 ARLES Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace CroisIère Arles

Espace CroisIère Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/