Roubaix Espace Croisé / Saisons Zéro - Couvent des Clarisses Nord, Roubaix Espace Croisé Espace Croisé / Saisons Zéro – Couvent des Clarisses Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Espace Croisé Espace Croisé / Saisons Zéro – Couvent des Clarisses, 3 décembre 2021, Roubaix. Espace Croisé

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Espace Croisé / Saisons Zéro – Couvent des Clarisses

Avec : * Sandra Gill, Ludivine Large-Bessette, Olivier Perriquet, Armin Zoghi, _Rendez-vous avec l’art_ (installation) * Samedi 4 décembre à 18h (sur réservation) : performance Prélude au souffle en coréalisation avec Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France dans le cadre du festival Les Petits Pas

Gratuit

centre d’art contemporain Espace Croisé / Saisons Zéro – Couvent des Clarisses 2 rue de Wasquehal, Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Espace Croisé / Saisons Zéro - Couvent des Clarisses Adresse 2 rue de Wasquehal, Roubaix Ville Roubaix lieuville Espace Croisé / Saisons Zéro - Couvent des Clarisses Roubaix