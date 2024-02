Espace Création.s Espace Création.s Narbonne, mardi 5 mars 2024.

Espace Création.s exposition du 5 au 30 mars, tapisseries et argiles modelées 5 – 30 mars Espace Création.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T10:00:00+01:00 – 2024-03-05T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Maria Veeckmans est artiste peintre et tapissière.

Maria a débuté sa formation en tissage Gobelins en 1987, au Château Mariagaarde à Hoepertingen (B) puis à l’Ecole Nationale d’ Art Décoratif d’Aubusson (France). Elle a ensuite complété sa formation de tisserande à l’Académie des Beaux-Arts de Hasselt (Flandres).

Elle a exposé des petits et grands formats de tapisseries murales à de nombreuses reprises en Belgique, notamment à Bruxelles, Genk et Namur… Pour sa première exposition en France, Maria a choisi de nous confier des tapisseries de (très) petite et moyenne taille.

Passionnée d’art et depuis toujours dessinant, peignant et bricolant, la sculpture/le modelage sont aujourd’hui une nouvelle exploration des talents artistiques de Marie Olivier-Lamesle (Termajik).

Marie explore et expérimente les matières, tantôt le métal et le feu, tantôt la pierre, tantôt la terre (vous avez d’ailleurs peut-être déjà vu ses créations de joaillerie à Espace Création.s sous le nom de Bijoux Hellio.

Espace Création.s Passage de l’Ancien Courrier Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://espacecreas.wixsite.com/narbonne »}]

exposition art