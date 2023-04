Les RDV d’Opco EP / Jobdating Espace coworking Le Patio Le Bouscat Catégories d’Évènement: Gironde

Le Bouscat

Les RDV d’Opco EP / Jobdating Espace coworking Le Patio, 20 avril 2023, Le Bouscat. Les RDV d’Opco EP / Jobdating Jeudi 20 avril, 09h00, 14h00 Espace coworking Le Patio Entrée libre et gratuite Viens rencontrer les recruteurs le jeudi 20 avril 2023 de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Espace coworking Le Patio au Bouscat. Des entreprises locales à forts besoins de recrutement, dans le domaine du commerce et des services à la personne, seront présentes : Axeo services

Centre services

Pyrène

O2

Viva services

Baby chou Viens avec plusieurs CV ! Contacts :

Delphine Ferradou delphine.ferradou@opcoep.fr 06 19 65 17 36

Nadège Maka-Kanza nadege.maka-kanza@opcoep.fr 06 30 30 12 43 Espace coworking Le Patio 212 avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:delphine.ferradou@opcoep.fr »}, {« link »: « mailto:nadege.maka-kanza@opcoep.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T09:00:00+02:00 – 2023-04-20T12:00:00+02:00

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-20T17:00:00+02:00 emploi recrutement ©opcoep

