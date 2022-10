? Atelier ⚠️ Trouver votre projet de création d’entreprise en 7 étapes ? Entrée libre Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain Catégories d’évènement: Jouars-Pontchartrain

Yvelines

? Atelier ⚠️ Trouver votre projet de création d’entreprise en 7 étapes ? Entrée libre Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain, 13 octobre 2022, Jouars-Pontchartrain. ? Atelier ⚠️ Trouver votre projet de création d’entreprise en 7 étapes ? Entrée libre Jeudi 13 octobre, 14h00 Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain

Entrée libre

⚔️ Participer à un atelier sur la création d’entreprise « Trouver son projet de création d’entreprise en 7 étapes » animé par OFC création d’entreprise ? Jeudi 13 octobre de 14h à 16h Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain 1 rue Sainte Anne 78760 Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain 78760 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.ofc-creation-entreprise.fr/a-propos/ »}, {« link »: « https://www.ofc-creation-entreprise.fr/ »}, {« link »: « mailto:contact@ofc-creation-entreprise.fr »}] ⚔️ Retrouvez OFC création d’entreprise au Coworking JP pour aborder la création d’entreprise lors d’un atelier de 2 heures « Trouver son projet de création d’entreprise en 7 étapes » animé par Laure Olivié, formatrice en création d’entreprise https://www.ofc-creation-entreprise.fr/ ? Jeudi 13 octobre de 14h à 16h Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain

1 rue Sainte Anne – 78760 Jouars-Pontchartrain

tel : 09 73 89 44 67 – bienvenue@coworkingjp.fr – https://coworkingjp.fr/ ??‍? Pour qui ? : à destination des salariées à la recherche d’un projet entrepreneurial sur-mesure Entrée libre et Inscription sur : contact@ofc-creation-entreprise.fr L’objectif de l’atelier TROUVEZ VOTRE PROJET ENTREPRENEURIAL EN 7 ÉTAPES sera de :

? lister vos talents et de déterminer le projet entrepreneurial qui vous correspond.

? Vous définirez aussi vos objectifs et le plan d’action pour vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale. ? CONTENU Étape 1️⃣ Libérer vos pensées négatives par l’écriture automatique Étape 2️⃣ Pratiquer des séances de méditation et de visualisation Étape 3️⃣ Élaborer un vision board de femmes inspirantes Étape 4️⃣ Compléter votre igikai et trouver votre mission de vie Étape 5️⃣ Lister vos talents et vos 3 supers pouvoirs Étape 6️⃣ Élaborer votre plan d’action et déterminer vos premiers objectifs Étape 7️⃣ Utiliser la méthode des petits pas pour déterminer vos premières actions stratégiques Au plaisir de vous y retrouver ?‍♀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T14:00:00+02:00

2022-10-13T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Jouars-Pontchartrain, Yvelines Autres Lieu Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain Adresse 1 rue Sainte Anne 78760 Jouars-Pontchartrain Ville Jouars-Pontchartrain Age minimum 25 Age maximum 60 lieuville Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain Departement Yvelines

Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouars-pontchartrain/

? Atelier ⚠️ Trouver votre projet de création d’entreprise en 7 étapes ? Entrée libre Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain 2022-10-13 was last modified: by ? Atelier ⚠️ Trouver votre projet de création d’entreprise en 7 étapes ? Entrée libre Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain 13 octobre 2022 Espace Coworking de Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain

Jouars-Pontchartrain Yvelines