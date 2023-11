MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DE NUIT espace Cours – face à la Préfecture Épinal, 16 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Belle randonnée urbaine en soirée, de 5 et 10 km et dans le centre ville d’Épinal, dans les rues illuminées de la ville, de son marché de Noël et des forêts environnantes.

Sans difficulté, à la portée de tous. Organisée par le club vosgien d’Épinal.

Départ à l’espace cours, face à la Préfecture. Retour impératif avant 22h.

Prévoir une lampe de poche.

1 boisson et régénérant solide compris dans le prix de la licence de participation FFSP .

Stands restauration en début et fin de parcours.. Tout public

Samedi 2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. 3 EUR.

espace Cours – face à la Préfecture

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Beautiful 5 and 10 km evening urban hikes in Épinal town center, through the illuminated streets of the town, its Christmas market and surrounding forests.

Easy and accessible to all. Organized by the Club Vosgien d?Épinal.

Departure from the espace cours, opposite the Préfecture. Return by 10pm.

Bring a flashlight.

1 drink and solid regenerant included in the price of the FFSP participation license.

Catering stands at start and finish.

Un hermoso paseo urbano nocturno de 5 y 10 km por el centro de Épinal, a través de las calles iluminadas de la ciudad, su mercado de Navidad y los bosques de los alrededores.

Fácil y accesible para todos. Organizado por el Club Vosgien d’Épinal.

Salida del Espace Cours, frente a la Prefectura. Regreso obligatorio antes de las 22 h.

Llevar linterna.

1 bebida y regenerante sólido incluidos en el precio de la licencia FFSP.

Puestos de restauración al principio y al final del recorrido.

Schöne abendliche Stadtwanderung, 5 und 10 km lang und im Stadtzentrum von Épinal, durch die beleuchteten Straßen der Stadt, ihren Weihnachtsmarkt und die umliegenden Wälder.

Ohne Schwierigkeitsgrad, für alle geeignet. Organisiert vom Club Vosgien d’Épinal.

Start am Espace Cours, gegenüber der Präfektur. Rückkehr unbedingt vor 22 Uhr.

Eine Taschenlampe mitbringen.

ein Getränk und ein festes Regenerationsmittel sind im Preis der FFSP-Teilnehmerlizenz inbegriffen.

Verpflegungsstände am Anfang und am Ende der Strecke.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT EPINAL ET SA REGION