Espace couleur – Exposition de Silvana Reggiardo Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 14:30 – 18:30

Gratuit : oui

Un mur sépare deux pièces, l’autre dessine une circulation. Sans l’ombre d’un doute, ils sont blancs. Ces deux surfaces perpendiculaires, photographiées depuis un point de vue unique, révèlent un espace chromatique qui se dérobait au regard. En jouant avec la répétition et les rapports d’échelle, Silvana Reggiardo revient à la galerie avec une nouvelle exposition qui amène le spectateur à se décentrer en permanence pour appréhender une œuvre où les relations à la lumière, à la couleur et aux limites du visible sont au centre. Exposition du 19 au 21 avril 2024 de 14h30 à 18h30ou sur rdv après ces dates, jusqu’à mi-mai, et en dehors de ces horaires : 02 40 89 20 40Vernissage jeudi 18 avril 2024 à partir de 18h

Galerie Mélanie Rio Fluency Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/