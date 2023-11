Gaming Network 6 Espace Coubertin Lambersart, 25 novembre 2023, Lambersart.

Ne manquez pas cet événement dédié à l’univers des jeux vidéo et de la pop culture avec des consoles et des bornes d’arcade en libre accès, des tournois FIFA et Smash Bros sur console, un espace réalité virtuelle avec jeux, simulateur de montagne russe, casques VR et stand kids, un photo booth Stranger Things, des animations ludiques d’escrime et de Troll balls, un espace vente de créateurs, des écoles de jeux vidéo, un espace lecture…

Au programme aussi, un concours de cosplay et des animations sur scène : conférence, danse K-pop, blind-test, cat walk.

Entrée : 4€ | Buvette et petite restauration

Espace Coubertin 1 parvis Abbé Pierre à Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lambersart.fr/le-25-novembre-cest-le-retour-de-la-gaming-network-lambersart »}] https://www.lambersart.fr/billetterie

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

