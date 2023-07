Le sport à la Belle époque Espace Cosmopolis Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Le sport à la Belle époque 15 – 17 septembre Espace Cosmopolis

Exposition de Guillaume Doizy – Agence Caricadoc

C’est à la Belle Époque (fin du XIXe – 1914) que le sport émerge en tant qu’activité sociale, médiatique, commerciale et même par certains aspects populaire. Si certaines activités sportives restent l’apanage de l’aristocratie, d’autres vont toucher de larges fractions de la population, parfois s’inscrire dans un registre compétitif et éventuellement se professionnaliser. Le sport devient également à l’époque une industrie florissante (automobile, cyclisme) avec ses marques, ses publicités, ses tenues vestimentaires et déjà ses vedettes !

L’exposition est présentée du 12 septembre au 8 octobre 2023 dans le cadre de « Décryptages – Il va y avoir du sport !«

Espace Cosmopolis 18 rue Scribe, 44000 Nantes

Guillaume Doizy – Caricadoc