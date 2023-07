Exposition 1896-2016 – Sport & diversités en France Espace Cosmopolis Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Exposition 1896-2016 – Sport & diversités en France 15 – 17 septembre Espace Cosmopolis

Exposition pédagogique conçue par l’Achac avec le soutien de l’association Solidarité Laïque

Elle montre que la France a toujours été représentée dans sa diversité dans les compétitions sportives et permet de suivre, dans près d’une vingtaine de sports, le parcours de champions et championnes.

L’exposition est présentée à l’espace Cosmopolis du 12 septembre au 8 octobre 2023 dans le cadre de « Décryptages. Il va y avoir du sport ! »

Espace Cosmopolis 18 rue Scribe, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Cosmopolis est l'espace international de la Ville de Nantes. Il met en valeur et questionne la diversité des cultures du monde et les grands sujets d'actualité à travers une programmation d'expositions, conférences, films, spectacles et ateliers pédagogiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

copyright Presse Sports DR extraite de l’exposition