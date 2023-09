Trouver sa formation Espace Copernic Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles Trouver sa formation Espace Copernic Saint-Médard-en-Jalles, 25 octobre 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Trouver sa formation Mercredi 25 octobre, 10h00 Espace Copernic Gratuit * Connaitre les différents types de formation (initial, continu) et le titre (diplôme ou certification)

* Être capable de chercher une formation

* Confronter son projet à la réalité

* Connaitre les financements possibles

* Visite du FabLab Copernic, lieu riche en enseignement

